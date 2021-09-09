السعودية | التحالف: تدمير مسيرتين حوثيتين أطلقتا نحو خميس مشيط

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مسيرتين حوثيتين أطلقتا نحو خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين اطلقتا باتجاه خميس مشيط.

وقال إن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية.

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كما أكد أن محاولات المليشيا باطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها، مشددا على اتخاذ اجراءات صارمة لحمايه المدنيين.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الأحد اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزلا جراء اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.