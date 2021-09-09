محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر.. وتستمر حتى الخامسة صباحًا أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض ستشهد استمرار عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس. 09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 01:58 AM تشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر.. وتستمر حتى الخامسة صباحًا الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض ستشهد استمرار عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس. الكلمات المفتاحية ، الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية ،

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