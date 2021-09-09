محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن تصعيد الميليشيا عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، الخميس، تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط. وتفصيلا، أوضح التحالف أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن محاولات الحوثي إطلاق المسيرات تم التصدي لها ونتخذ حيالها الإجراءات الصارمة. 09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 01:32 AM أكد أن تصعيد الميليشيا عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية "التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط "التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، الخميس، تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط. وتفصيلا، أوضح التحالف أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن محاولات الحوثي إطلاق المسيرات تم التصدي لها ونتخذ حيالها الإجراءات الصارمة. الكلمات المفتاحية ، "التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط ،

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