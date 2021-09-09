خبير: 5 خطوات لحماية الأجهزة الإلكترونية من الاختراق

الرياض - محمد عبدالله - عدَّد الخبير في الجرائم المعلوماتية يوسف الشويحاني 5 خطوات لحماية الأجهزة من مخاطر الاختراقات الإلكترونية وجرائم الإنترنت.

وقال الشويحاني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إن إجراءات الحماية تشمل التثقيف الذاتي ضد كل جرائم الانترنت، مع استخدام برامج حماية جيدة على أن تكون البرامج من نسخ أصلية.

وتابع: أنَّ أساليب الحماية تتضمن أيضًا، زيارة المواقع المتخصصة في برامج الحماية وتتبع أفضلها لضمان الحماية والخصوصية واستعادة الجوال في حالة سرقته.

وأوصى خبير الجرائم المعلوماتية بعدم فتح أي روابط غير معروفة حتى لو زعم مرسلوها أنها واردة من جهات حكومية معلومة، مع التدقيق في الروابط.

واختتم: أن التنقنية والأمن السيبراني جزء من المستقبل؛ لأن استخدام الانترنت يزيد يومًا يعد آخر في «المدارس والجامعات والمحاضرات».

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