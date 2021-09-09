«الأحوال المدنية»: 5 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الأربعاء، ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر "تويتر"، أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ "ال" في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع، كذلك يتم تسجيل الاسم مجردا من الألقاب مثل لقب "السيد".

وأضافت أنه لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل "محمد صالح، أو محمد مصطفى.

وشددت الأحوال المدنية أنه يُمنع أيضا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل "عبد الرسول".

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