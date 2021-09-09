سفارة المملكة في مسقط تحثّ المواطنين بالالتزام بإجراءات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - حثت سفارة المملكة في مسقط، اليوم الأربعاء، المواطنين المقيمين والزائرين لسلطنة عمان الشقيقة بالالتزام بإجراءات كورونا.

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عمان- مسقط، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «تأمل السفارة من المواطنين المقيمين والزائرين لسلطنة عمان الشقيقة الالتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة تباعاً من قِبل السلطات العُمانية فيما يخص فايروس كورونا حفاظاً على سلامتكم... (والله خير الحافظين)»

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