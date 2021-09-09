«تنظيم المياه والكهرباء» يوضح آلية تقديم الشكاوى على الخدمة

الرياض - محمد عبدالله - حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء آلية وخطوات تقديم شكوى على الخدمة المقدمة للعملاء.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر"، أنه يمكن تقديم شكوى على الخدمة الكهربائية المقدمة من خلال الخطوات التالية:

– تقدم أولًا إلى مقدم الخدمة.

- إذا لم يصلك رد أو لم تكن راضيا عن نتيجة الحل فيمكنك تقديم شكوى إلى الهيئة، من خلال موقعها الإلكتروني (www.wera.gov.sa).

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، قد بينت في وقت سابق، الخطوات المطلوبة لإتمام إجراءات طلب نقل الشبكة.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين» بموقع تويتر، إن المستفيد في هذه الحالة يمكنه اختيار أيقونات «طلبات الخدمة، طلبات المعدات والشبكات، نقل أو إزالة معدة»، بعد الدخول إلى الرابط التالي:

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