نشرة «عاجل».. ترحيب سعودي برفع سرية «وثائق 11 سبتمبر» و«التحالف» يدمر 15 منصة صاروخية حوثية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها المملكة ترحب برفع السرية عن وثائق أحداث 11 سبتمبر، و«التحالف» يدمر 15 منصة صاروخية للحوثي شرق تعز، ووزارة الصحة تؤكد أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وآلية الحصول على تمويل بـ300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية.

وفي ما يلي التفاصيل:

المملكة ترحب برفع السرية عن وثائق أحداث 11 سبتمبر: أي ادعاء بتواطؤ السعودية «خاطئ»

رحبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001م.

«الداخلية» تكشف عقوبات مخالفة القطاع الخاص للإجراءات الاحترازية

كشفت وزارة الداخلية أنواع مخالفات عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وكذلك العقوبات المقررة.

هل تضاعف المخالفة حال رفض الاعتراض عليها؟.. «المرور يجيب»

قال المرور السعودي إنَّ تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

«الصحة»: متحورات كورونا سريعة الانتشار.. وننصح بجرعتي اللقاح للوقاية منها

قالت وزارة الصحة، إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مؤكدة أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

بالفيديو.. استشاري: «النظارة الشمسية المقلدة» قد تتسبب في مرض مميت

أكد استشاري جراحة الشبكية الدكتور عادل العقيلي، أن لبس النظارة الشمسية المقلدة يعد أحد أسباب "سرطان الجلد".

«التحالف» يدمر 15 منصة صاروخية للحوثي شرق تعز.. ومسؤول يرجح مقتل خبراء إيرانيين

قتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران فجر اليوم بغارات لطيران التحالف على مواقع المليشيات شرق محافظة تعز.

هل فحص الإدمان قبل الزواج يقلل نسب الطلاق؟ استشاري يجيب

أكد المستشار الأسري د. مسفر المالكي أن إدراج فحص الإدمان ضمن فحوصات الزواج أصبح شيئًا مهمًّا لتفادي مشكلات ما بعد الزواج والتي قد تؤدي إلى الطلاق.

بخطوتين عبر «أبشر».. طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

كشفت منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية عن طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 38.6 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 38.6 مليون، مشيرة إلى أن 16 مليون شخص تلقوا جرعتين.

كيف تحصل على تمويل بـ300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية؟

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط ومتطلبات الحصول على تمويل المنشآت الناشئة بحد أقصى 300 ألف ريال.

متحدث «التعليم» يوضح مميزات منصة مدرستي والتحديثات الجديدة

قالت المتحدثة الرسمية باسم التعليم ابتسام الشهري، إن منصة مدرستي أصبحت جزءًا أساسيًّا من اليوم الدراسي للطلبة.

بالفيديو.. مختص يكشف مميزات نظام «الانضباط الوظيفي»

أكد عبدالعزيز المهباش مختص في الموارد البشرية أن نظام "الانضباط الوظيفي" سيسهم في تحسين أداء الموظف وتحقيق العدل في الجودة الوظيفية، لتفادي تدخل العواطف في التقييم.

«أمن الطرق» يحذر قائدي المركبات بالرياض من التقلبات الجوية: رياح وأتربة

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات بمنطقة الرياض من التقلبات الجوية، لاسيما على الطرق السريعة، بسبب نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

«أرامكو» و«باوستيل الصينية» توقعان اتفاقًا لبناء مصنع لألواح صلب بالسعودية

قالت شركة باوشان للحديد والصلب (باوستيل)، وهي أكبر شركة منتجة للصلب مدرجة في الصين، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية مبدئية مع شركة أرامكو أكبر منتج للخام في العالم لدراسة بناء مصنع لألواح الصلب في السعودية.

بالأسماء.. الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، مساء اليوم الأربعاء، مرتفعًا 41.31 نقطة ليقفل عند مستوى 11455.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وثقتها كاميرات مراقبة.. ماذا فعل الأسرى الفلسطينيون الستة بعد الفرار من سجن جلبوع؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل ما فعله الأسرى الفلسطينيون الستة، بعد نجاحهم في الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة.

بالفيديو.. انهيار بمطار الكويت الجديد وفقدان عمال تحت الأنقاض

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، اليوم الأربعاء، وقوع حادث انهيار في موقع قيد الإنشاء بمطار الكويت الجديد، وهرعت فرق الإنقاذ للموقع لإجراء عمليات بحث وإنقاذ 3 عمال مدفونين تحت الأنقاض.

دونالد ترامب.. من البيت الأبيض إلى حلبة الملاكمة

في محاولة لاستعادة هوايته القديمة، قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالتوقيع على عقد للتعليق على نزال الملاكمة المرتقب بين إيفاندر هوليفيلد وفيتور بيلفورت، إلى جانب ملاكمين آخرين، والمقرر يوم السبت المقبل.

بعد قرار «الآسيوي».. الهلال يطلب مؤازرة الجماهير في لقاء الاستقلال

تدرس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، التقدم بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل السماح بحضور عدد محدود من الجماهير في المباراة المرتقبة أمام الاستقلال الإيراني، لحساب منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأبطال.