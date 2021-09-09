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القبض على 7 مخالفين ارتكبوا جرائم جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأربعاء، القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من متجر ووحدة سكنية بمدينة الرياض مقرّين لممارسة جرائمهم.

وأكد متحدث شرطة الرياض، ضبط بحوزة المتهمين مبلغ (40,564) ريالًا، مشيرًا إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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