مختص: الجمال وكشف الوجه ليسا من شروط التوظيف.. وعلى الفتيات رفض هذه الوظائف

الرياض - محمد عبدالله - قال المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، إنَّ كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية، ناصحا الفتيات برفض الوظائف التي تتضمن تلك الشروط.

وأضاف «الشمري»، خلال لقائه في برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»، أن مطالب الوظيفة تشمل المهام الوظيفية المتعلقة بها، ولم يتضمن أي تشريع وضع تمييز باختيار أحد الجنسين؛ لأن ذلك مرفوض في نظام العمل السعودي.

وحول اشتراطات، «جمال الوجه والملابس ولون البشرة»، للتوظيف قال «الشمري»، إن تلك الممارسات تجاوز لأخلاقيات العمل وغير مقبولة، ناصحًا كل فتاة بعدم قبول مثل تلك العروض وقبول الوظائف التي تناسب هيئتها وقناعاتها ومبادئها.

وتابع: أن بعض المشاريع تحاول استغلال فئة من الشباب، وأي تجاوز لا بد أن يكون هناك مساهمة مجتمعية لمنعه.

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