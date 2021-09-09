«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، الخميس.

كما توقع مركز الأرصاد، هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

وتكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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