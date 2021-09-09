أسفرت المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة عن إحباط محاولة تهريب (451,807) أقراص إمفيتامين متجهة إلى المملكة عن طريق البحر قادمة من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأحبطت الجهات المختصة محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، وذلك بالتنسيق مع الجهات النظيرة بنيجيريا حيث تم ضبط الشحنة قبل إرسالها إلى دولة أخرى لإرسالها إلى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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