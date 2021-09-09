تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني

أسفرت المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة عن إحباط محاولة تهريب (451,807) أقراص إمفيتامين متجهة إلى المملكة عن طريق البحر قادمة من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأحبطت الجهات المختصة محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، وذلك بالتنسيق مع الجهات النظيرة بنيجيريا حيث تم ضبط الشحنة قبل إرسالها إلى دولة أخرى لإرسالها إلى المملكة.