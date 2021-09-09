مبادرة لطمس كتابات الجدران بخميس مشيط

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن المبادرة تعد من المبادرات التطوعية لمعالجة نقاط التشوه البصري فيما يخص الكتابة على الجدران، لافتا إلى أن المبادرة انطلقت في مرحلتها الأولى برصد نقاط التشوه من قبل المواطنين والمقيمين عبر خدمة «صور وارسل»، وتطبيق «بلدي»، كما تم جدولة جميع نقاط التشوه المرسلة عبر التطبيق ومن ثم بدء المرحلة الثانية، وتشمل توزيع المتطوعين والمتطوعات المسجلين عبر منصة العمل التطوعي على المواقع المستهدفة لمعالجتها لتكون بالمظهر اللائق.
وقدم الحويطي خالص الشكر والتقدير لكل من تفاعل وساهم وشارك في المبادرات الوطنية، سواء من الفرق التطوعية أو الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية المشاركة في إنجاح المبادرة، داعيا الشباب إلى التفاعل والمشاركة في المبادرة التطوعية، والتي تستمر لمدة أسبوعين.
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