بيت خبرة دولي لجبل القارة

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الأحساء للسياحة والترفيه، رئيس اللجان التنفيذية المهندس مشاري الجبر لـ«دوت الخليج»، أن التطوير يشمل البنية التحتية، وهناك إضافة للديكورات الجمالية، والتصاميم المعمارية المناسبة، مؤكدًا أن جائحة كورونا، أجلت كثيرًا من المشاريع والخطط التطويرية في مشروعي جبل القارة، ومتنزه المشقر، لافتًا إلى أن المتنزه سيشهد خلال الفترة المقبلة العديد من البرامج الترفيهية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأشار الجبر إلى وجود تعاون في مشروعي الجبل والمتنزه، مع جمعية أصدقاء السعودية، للتعريف بالحضارة العربية والعادات والتقاليد السعودية.
من أهداف مشروعي القارة وحصن المشقر
إبراز العمق الحضاري للمملكة
تعزيز الوحدة الإنسانية
إيصال الصورة الحقيقية لثقافتنا الوطنية
تقديم هوية المملكة بصورة صحيحة
الجمع بين عناصر الحضارة والتراث العمراني والثقافي
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