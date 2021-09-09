تيار البحر الأحمر يجلب الأمطار لجازان وعسير

دخلت منطقتا جازان وعسير، أجواء الحالة المطرية بدءا من أمس، وتستمر إلى الأسبوع المقبل، في وقت شهدت أجزاء متفرقة بالمنطقتين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية شملت المرتفعات الجبلية، وأدت إلى خفض درجات الحرارة.

تنبيهات الأرصاد

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات خاصة لمنطقة جازان، تشمل محافظات أبوعريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفاء، وهروب، والدرب، وسط تأثيرات مصاحبة ممثلة في: نشاط الرياح السطحية، وتدني مستوى الرؤية، والضباب.

وحذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين، وطالبت بأخذ الحيطة والحذر، والتزام قواعد السلامة، وعدم النزول لبطون الأودية أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.

3 أسباب

وأكد الراصد الجوي بمنطقة جازان علي مشهور لـ«دوت الخليج» أن عودة الحالة المطرية على جنوب غرب المملكة، بسبب عودة التيارات الدافئة الرطبة، القادمة من جنوب البحر الأحمر، مع نشاط للمنخفض الذي يساعد على كثافة وازدياد بخار الماء في طبقات الجو العليا على أجواء جازان وعسير، ما يساعد في ازدياد فرص الحالات المطرية، والتي بدأت تدريجيا من أمس، وتزداد بشكل واضح مع بداية الأسبوع المقبل.

من درجات الحرارة اليوم

دخول الخريف

وأوضح رئيس لجنة تسميات الدكتور عبدالله المسند أنه بعد منتصف سبتمبر، تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير، وتقل أيضا سخونة المياه في الأنابيب، ويراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلا، حيث تكون الأجواء منعشة فجرا.

وعن الحالة المطرية قال «تنحصر على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من جازان وعسير والباحة»، متوقعا أن تشتد الرياح الشمالية والشمالية الشرقية المثيرة للغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض وشرق كل من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير.

وقال خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق إنه «خلال هذه الأيام سيكون شروق الشمس قريبا من نقطة المشرق الحقيقي، وغروبها سيكون قريبا من نقطة المغرب الحقيقي.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني أن تشهد الأجواء في نهاية هذا الأسبوع انخفاضا نسبيا في الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية، وأن تسجل درجة الحرارة العظمى نهاية الثلاثينات لأول مرة منذ دخول الخريف لهذا العام، على مناطق الرياض والقصيم والشمالية وحائل والجوف وبعض مدن الشرقية، بينما في باقي المدن تبقى كما هي مع رياح نشطة وغبار متفاوت.