وأضاف أنه جرى تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام، وصحن المطاف والساحات، وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين، منوهاً فضيلته باستعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام، وأنه ستتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية، من قبل القيادات لحظة بلحظة، لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات متكاملة بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.