كليات المجتمع إلى تطبيقية

أنهت جامعة الملك خالد تنفيذ مشروع تحويل كليات المجتمع التابعة لها إلى كليات تطبيقية، بعد عدد من الإجراءات التي اعتمدتها الجامعة، بناء على ما صدر في هذا الشأن من مجلس شؤون الجامعات ووزارة التعليم، وفق خطة تنفيذية أخذت في الاعتبار المواءمة مع متطلبات السوق، والتطورات التي يشهدها العالم في التقنية والاتصالات، والحاجة إلى مهارات وخبرات تطبيقية.

وأبان رئيس الجامعة، الدكتور فالح السلمي، أن تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية يأتي في إطار العمل على الإسهام في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، واستجابة لسعي وزارة التعليم إلى رفع مستوى منظومة التعليم والتدريب على النحو الذي يحقق الأهداف، ويسهم في تحقيق الجامعة أهدافها، حيث حرصت على أن يؤخذ في مشروع التحويل رأي المستفيدين من القطاعين العام والخاص، وأن يأخذ المشروع ما يستحق من اهتمام عبر لجان إدارية وأخرى علمية متخصصة.