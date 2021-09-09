كليات المجتمع إلى تطبيقية

وأبان رئيس الجامعة، الدكتور فالح السلمي، أن تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية يأتي في إطار العمل على الإسهام في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، واستجابة لسعي وزارة التعليم إلى رفع مستوى منظومة التعليم والتدريب على النحو الذي يحقق الأهداف، ويسهم في تحقيق الجامعة أهدافها، حيث حرصت على أن يؤخذ في مشروع التحويل رأي المستفيدين من القطاعين العام والخاص، وأن يأخذ المشروع ما يستحق من اهتمام عبر لجان إدارية وأخرى علمية متخصصة.
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