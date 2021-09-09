شكرا لقرائتكم خبر عن «الكوت».. فندق أثري بطابع حداثي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتهرت محافظة الأحساء بتراثها العريق، إذ تحيط بها الواحة الغنية بالنخيل والمياه العذبة والبيوت الأثرية والتقاليد المحافظ عليها منذ مئات السنين، جميع هذه العوامل جعلت منها وجهة سياحية في قائمة المصطافين الباحثين عن الوجهة الشاملة.

وتتاح لزائر الأحساء خيارات متعددة في الإيواء من فنادق وشقق فندقية وخيارات أخرى كالسكن وسط العوائل المحلية، ويستشعر السائح إليها التراث الحساوي، لاسيما عند الإقامة في أحد القصور التاريخية التي بنيت قبل 200 عام وتحولت إلى فندق أثري بطابع حداثي كفندق "الكوت التراثي".

ويقع فندق "الكوت التراثي" الذي تبلغ مساحته 963 مترا مربعا في وسط مدينة الهفوف، ويقدم لك تجربة التعرف على تاريخ الأحساء، حيث يمكنك وعلى بعد خطوات زيارة قصر إبراهيم الذي بُنِيَ عام 1571م، وبجواره مسجد الفاتح الأثري، وعلى مسافة نصف كيلو يمكنك زيارة سوق القيصرية الشهير بمحتوياته ومنتجاته التقليدية والمشغولات اليدوية وكذلك سوق الفوارس المعروف في المنطقة.

ويعد الفندق واحداً من خيارات السكن المرغوبة لدى السياح، إذ يتميز ببنائه المتخذ شكل القصور القديمة من الخارج والداخل، وإطلالاته على واحة الأحساء، كما يؤمِّن لنزلائه تجربة العيش في الماضي بخدمات حضارية راقية، ويستطيع السائح اختيار الجناح أو الغرفة التي يفضل الإقامة بها، بخيارات متعددة وأسعار تنافسية، كما يتميز (الكوت) بمطعم يقدم الوجبات الشعبية التي تشتهر بها الأحساء، مثل الرز الحساوي والهريسة والمرقوق والمفلق، وكذلك الأطباق العصرية المختلفة، كما يقدم المشروبات الطازجة من عصائر الفواكه وغيرها.

ويجد النزيل في فندق الكوت متحفاً يحوي قطعاً أثرية قديمة عند الدخول إلى بهوه، بالإضافة إلى أثاثه ذي التصميم التراثي الأحسائي، ويضم مكتبة في الطابق العلوي تحتوي على كتب تحكي تاريخ الأحساء والكوت والسياحة في المملكة بعدة لغات.