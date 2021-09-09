شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحلل عينات من «الأسماك النافقة» على كورنيش القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية لـ«اليوم»، الوقوف على موقع نفوق أصناف متنوعة من الأسماك، متفاوتة الحجم، على كورنيش القطيف، يومي الثلاثاء والأربعاء، مشيرًا إلى أخذ عينات من الأسماك؛ لتحليلها، ومعرفة الأسباب، وجار ذلك حتى تظهر النتائج قريبًا.

صيد جانبي

ويتكرر الأمر كل عام، بسبب الصيد الجانبي، وتأتي به الأمواج والرياح إلى الساحل، أو بسبب مواد سامة تم إلقاؤها في البحر، سواء من الصرف الصحي أو المواد الكيميائية الأخرى، وشكلت الأسماك النافقة شكل شريط على كورنيش القطيف.

مياه ضحلة

وأشار عضو اللجنة الغذائية بغرفة الشرقية والصياد بفرضة الدمام محمد المرخان إلى النفوق الحاصل بكورنيش القطيف، وأن الأسماك من أنواع «الميد، والوحر، والجواف، وزمارير، وحواسين، واليميام، والقرقفان»، وهي التي تعيش في المياه الضحلة القريبة من الساحل، وهذا يعني أنها مسممة.

مخالفات وتسربات

وأرجع النفوق الكبير هذا إلى المخالفات الصناعية، أو التسربات الكيمائية، أو جراء مياه الصرف الصحي الذي يكب في مواقع مختلفة، كما هو شأن الصرف الصحي الموجود في كورنيش سيهات، أو بحي الجوهرة بالدمام، ما يتسبب في تلوث البيئة، ونفوق الأسماك.

أحجام متقاربة

وبين أن أحجام الأسماك متقاربة، وأن وقت النفوق كان يوم الثلاثاء الماضي، حين كانت الرياح ضعيفة، وليس لها القدرة على أن تأتي بهذه الأسماك من العمق، خاصةً أنها لا توجد من الأساس في العمق، موضحًا أن صيد الروبيان يكون بعيدًا عن الساحل، وأن هذه الأسماك من السواحل.

مواد سامة

وأشار إلى أن الكميات كبيرة جدًا، وأن أصناف الأسماك محددة، في حين أن شبك الروبيان يصيد 4 أنواع من الأسماك هي «الكاسور، والباسج، والصافي، والزمرور»، وهذه الأسماك غير التجارية ما عدا الصافي، أما الأسماك النافقة، فخلت من هذه الأنواع تقريبًا، ما يؤكد أن أسباب النفوق هو مواد سامة، سواء كانت بشاحنات ترمي بهذه المواد، أو بالصرف الصحي.

مراقبة السواحل

وتساءل المرخان: «لماذا لم تأت الرياح ببعض الأسماك على ساحل الدمام أو ساحل الخبر وكان ذلك في القطيف فقط؟»، مؤكدًا أن هذه الأسماك من البيئة ذاتها، ويجب البحث عن المسبب، وعدم إلقاء الأسباب على الصيادين، وطالب بالرقابة على السواحل من قبل الجهات المختصة.

براءة الصيادين

واختتم: نعلم أن هناك نفوقات يتسبب بها الصياد، وذلك لأسباب كثيرة، ولكن هذا النفوق الصياد فيه بريء كبراءة الذئب من قتل النبي يوسف.