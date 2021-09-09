شكرا لقرائتكم خبر عن نظام التكاليف القضائية.. تأخر السداد 30 يوما يسقط «النقض» ويجعل الحكم نهائيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية في 31 من أغسطس المنصرم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، نظام التكاليف القضائية، والذي يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة.

وشملت مواد النظام التي اشتملت على 22 مادة، تخفيضا بنسبة 75 % بتكاليف القضايا المنتهية بـ «الصلح»، إضافة إلى عدم فرض تكاليف إضافية في حال «عدم الاختصاص» أو «إعادة الدعوى للمحكمة»، إلى جانب إعفاء السجناء والموقوفين بالدعاوى المالية «غير الجنائية»، وفيما يلي أبرز المواد: