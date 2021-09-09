شكرا لقرائتكم اعتراض طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09
وأضاف تحالف دعم الشرعية أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
اعتراض طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو خميس مشيط.
وندد التحالف باستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد التحالف أن محاولات الحوثي إطلاق المسيرات تم التصدي لها، ونتخذ حيالها الإجراءات الصارمة.
وأضاف تحالف دعم الشرعية أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
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