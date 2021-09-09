اعتراض طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو خميس مشيط.

وندد التحالف باستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف أن محاولات الحوثي إطلاق المسيرات تم التصدي لها، ونتخذ حيالها الإجراءات الصارمة.

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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