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إحباط تهريب 451,807 أقراص أمفيتامين إلى المملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

إحباط تهريب 451,807 أقراص أمفيتامين إلى المملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله

تنسيق بين وزارة الداخلية ونظيرتها النيجيرية

متابعات الخليج 365 - واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب (451,807) أقراص أمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.

إحباط تهريب 451,807 أقراص أمفيتامين إلى المملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله - متابعات الخليج 365

نشاط إجرامي

ونوه المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

إحباط تهريب 451,807 أقراص أمفيتامين إلى المملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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