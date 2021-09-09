، "الحربي" شارك في التدريبات .. الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة الحزم ،

محمد بن مسعود - الدمام - يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره الحزم ، الأحد المقبل ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب متعب الحربي، في حين اكتفى اللاعب ناصر العمران بأداء تمارين استشفائية في عيادة النادي، بينما أجرى اللاعب أحمد شراحيلي تدريبات خاصة.