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محمد بن مسعود - الدمام - يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره الحزم ، الأحد المقبل ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب متعب الحربي، في حين اكتفى اللاعب ناصر العمران بأداء تمارين استشفائية في عيادة النادي، بينما أجرى اللاعب أحمد شراحيلي تدريبات خاصة.
"الحربي" شارك في التدريبات .. الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة الحزمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-08
يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره الحزم ، الأحد المقبل ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب متعب الحربي، في حين اكتفى اللاعب ناصر العمران بأداء تمارين استشفائية في عيادة النادي، بينما أجرى اللاعب أحمد شراحيلي تدريبات خاصة.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
11:02 PM
يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره الحزم ، الأحد المقبل ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب متعب الحربي، في حين اكتفى اللاعب ناصر العمران بأداء تمارين استشفائية في عيادة النادي، بينما أجرى اللاعب أحمد شراحيلي تدريبات خاصة.
، "الحربي" شارك في التدريبات .. الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة الحزم ،
المصدر : الخليج 365
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