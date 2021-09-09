، للعب أمام النصر .. تراكتور يطالب الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية ،

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طلب نادي تراكتور الإيراني، خصم النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية أو الرديف بدلاً عن المصابين بفيروس كورونا.
وكان تراكتور أرسل في وقت سابق، اليوم الأربعاء، طلبًا للاتحاد الآسيوي بتأجيل المواجهة أمام النصر أو انسحابه دون فرض عقوبات قبل أن يضيف عليه بيانًا يطلب فيه استثناءه من تعليمات المسابقة بطلب استدعاء لاعبين جدد.
وبحسب بيان النادي الإيراني فإنه طلب من الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين بدلاً من المصابين بحالات كورونا الإيجابية، وعددهم 5.
وبحسب القوانين التي وضعها الاتحاد الآسيوي في ظل إقامة المباريات خلال فترة تفشي جائحة كورونا واضحة للغاية، "تنص المادة رقم 4.3 إذا كان لدى الفريق المشارك أو النادي أقل من 13 لاعبًا (بما في ذلك حارس مرمى واحد) من أجل خوض المباراة، وذلك لأي سبب (سواء كان متعلقًا بفيروس كوفيد-19 أم لا)، فإن الفريق أو النادي المشارك لا يكون قادرًا على خوض المباراة، وسيكون هذا الفريق أو النادي مسؤولاً عن عدم إقامة المباراة، وبالتالي يتم اعتباره منسحبًا من البطولة".
للعب أمام النصر .. تراكتور يطالب الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-08
طلب نادي تراكتور الإيراني، خصم النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية أو الرديف بدلاً عن المصابين بفيروس كورونا.
وكان تراكتور أرسل في وقت سابق، اليوم الأربعاء، طلبًا للاتحاد الآسيوي بتأجيل المواجهة أمام النصر أو انسحابه دون فرض عقوبات قبل أن يضيف عليه بيانًا يطلب فيه استثناءه من تعليمات المسابقة بطلب استدعاء لاعبين جدد.
وبحسب بيان النادي الإيراني فإنه طلب من الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين بدلاً من المصابين بحالات كورونا الإيجابية، وعددهم 5.
وبحسب القوانين التي وضعها الاتحاد الآسيوي في ظل إقامة المباريات خلال فترة تفشي جائحة كورونا واضحة للغاية، "تنص المادة رقم 4.3 إذا كان لدى الفريق المشارك أو النادي أقل من 13 لاعبًا (بما في ذلك حارس مرمى واحد) من أجل خوض المباراة، وذلك لأي سبب (سواء كان متعلقًا بفيروس كوفيد-19 أم لا)، فإن الفريق أو النادي المشارك لا يكون قادرًا على خوض المباراة، وسيكون هذا الفريق أو النادي مسؤولاً عن عدم إقامة المباراة، وبالتالي يتم اعتباره منسحبًا من البطولة".
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
10:36 PM
بعد أن طلب التأجيل أو الانسحاب
طلب نادي تراكتور الإيراني، خصم النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية أو الرديف بدلاً عن المصابين بفيروس كورونا.
وكان تراكتور أرسل في وقت سابق، اليوم الأربعاء، طلبًا للاتحاد الآسيوي بتأجيل المواجهة أمام النصر أو انسحابه دون فرض عقوبات قبل أن يضيف عليه بيانًا يطلب فيه استثناءه من تعليمات المسابقة بطلب استدعاء لاعبين جدد.
وبحسب بيان النادي الإيراني فإنه طلب من الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين بدلاً من المصابين بحالات كورونا الإيجابية، وعددهم 5.
وبحسب القوانين التي وضعها الاتحاد الآسيوي في ظل إقامة المباريات خلال فترة تفشي جائحة كورونا واضحة للغاية، "تنص المادة رقم 4.3 إذا كان لدى الفريق المشارك أو النادي أقل من 13 لاعبًا (بما في ذلك حارس مرمى واحد) من أجل خوض المباراة، وذلك لأي سبب (سواء كان متعلقًا بفيروس كوفيد-19 أم لا)، فإن الفريق أو النادي المشارك لا يكون قادرًا على خوض المباراة، وسيكون هذا الفريق أو النادي مسؤولاً عن عدم إقامة المباراة، وبالتالي يتم اعتباره منسحبًا من البطولة".
، للعب أمام النصر .. تراكتور يطالب الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية ،
المصدر : الخليج 365
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