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قال مركز بلاغات العنف الأسري اليوم الخميس إنه رصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من العنف الأسري.
وتفصيلاً، أوضح المركز عبر تويتر أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سيدة تعرضت للعنف هي وأطفالها، نود التوضيح أنه الخليج 365 الوقوف على الحالة من قِبل المختصين في وحدة الحماية الأسرية.
وأضاف: جارٍ إكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 12:25 AM
قال إنه الخليج 365 الوقوف على الحالة من قِبل المختصين وجارٍ إكمال اللازم وفق النظام"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء
قال مركز بلاغات العنف الأسري اليوم الخميس إنه رصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من العنف الأسري.
وتفصيلاً، أوضح المركز عبر تويتر أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سيدة تعرضت للعنف هي وأطفالها، نود التوضيح أنه الخليج 365 الوقوف على الحالة من قِبل المختصين في وحدة الحماية الأسرية.
وأضاف: جارٍ إكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
، "بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء ،
المصدر : الخليج 365
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