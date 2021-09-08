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السفير الحربي ينقل تحيات القيادة إلى رئيس كوبا

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الدمام - شريف احمد - قدّم فيصل بن فلاح الحربي أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل.

ونقل السفير الحربي للرئيس ميغيل دياز كانيل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما لجمهورية كوبا المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه أشاد الرئيس ميغيل دياز كانيل بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقدير بلاده لمواقف المملكة الداعمة لجمهورية كوبا في المحافل الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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