العنف الأسري: الوقوف على حالة تعنيف سيدة وأطفالها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض سيدة للعنف وهي وأطفالها.

وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سيدة تعرضت للعنف هي وأطفالها، نود التوضيح بأنه سبق الوقوف على الحالة من قبل المختصين في وحدة الحماية الأسرية”.

وأضاف مركز بلاغات العنف الأسرية أنه جاري إكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

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