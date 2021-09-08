الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

اليوم.. التجارة تعلن مبادرة الأرقام المجانية المبتدئة بـ 800 بدلًا من 9200

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة ستعلن اليوم مبادرة الأرقام المجانية المبتدئة بـ800 بدلًا من 9200.

وقال الحسين، عبر حسابه في “تويتر”: “تسهيلًا على المستهلك وحفاظًا على حقوقه وضمان حصوله على الخدمات دون تحمله أي تكاليف مالية.. غدًا (الخميس) تعلن وزارة التجارة مبادرة الأرقام المجانية المبتدئة بـ800 بدلًا من 9200 لـ:

– وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية.

– وكلاء وموزعي الأجهزة الإلكترونية والاتصالات.

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