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اليوم.. التجارة تعلن مبادرة الأرقام المجانية المبتدئة بـ 800 بدلًا من 9200

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شكرا لقرائتكم اليوم.. التجارة تعلن مبادرة الأرقام المجانية المبتدئة بـ 800 بدلًا من 9200 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

اليوم.. التجارة تعلن مبادرة الأرقام المجانية المبتدئة بـ 800 بدلًا من 9200

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة ستعلن اليوم مبادرة الأرقام المجانية المبتدئة بـ800 بدلًا من 9200.

وقال الحسين، عبر حسابه في “تويتر”: “تسهيلًا على المستهلك وحفاظًا على حقوقه وضمان حصوله على الخدمات دون تحمله أي تكاليف مالية.. غدًا (الخميس) تعلن وزارة التجارة مبادرة الأرقام المجانية المبتدئة بـ800 بدلًا من 9200 لـ:

– وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية.

– وكلاء وموزعي الأجهزة الإلكترونية والاتصالات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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