حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

صدور نتائج الأهلية:

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدفعة 46 التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل داعيًا المستفيدين المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وبموجب نتائج الأهلية يتم صرف الدعم للمستفيدين ويحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

يذكر أن إجمالي إيداعات برنامج حساب متابعات الخليج 365 منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس بلغ أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال سعودي حتى هذه الدفعة.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن استعلام حساب متابعات الخليج 365 برقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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