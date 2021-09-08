الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

التجارة: توثيق 42 ألف عقد تأسيس وقرار شركاء 78% منها إلكترونيًّا

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت وزارة التجارة عن توثيق (42,639) ألف قرار شركاء وعقد تأسيس للشركات، منها (33,095) وُثِّقَت إلكترونياً، تمثل 78% من إجمالي قرارات الشركاء وعقود التأسيس التي جرى توثيقها خلال الفترة من : 1 / 7 / 2020 حتى 31 / 7 / 2021.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق في توثيق عقود التأسيس وقرارات الشركاء إلكترونياً بواقع 6,818 عقد تأسيس، و 10,213 قرار شركاء، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 2,631 عقد تأسيس، و 5,816 قرار شركاء، ثم المنطقة الشرقية بواقع 1,442 عقد تأسيس، و 3,123 قرار شركاء.

وأتاحت الوزارة خدمة توثيق عقود تأسيس الشركات، وتعديل قرارات الشركاء إلكترونيا، وذلك في إطار تسهيل بدء وممارسة العمل التجاري، ويمكن الاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية بزيارة رابط الخدمات الموحد e.mc.gov.sa



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