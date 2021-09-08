جاهزية تامة لاستقبال 70 ألف معتمر يوميا من داخل المملكة وخارجها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها التامة لاستقبال 70 ألف معتمر يوميا من داخل المملكة وخارجها مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، جاهزية رئاسة الحرمين بمختلف وكالاتها لاستقبال ضيوف الرحمن والاستعداد التام لاستقبال المعتمرين، مع تقديم منظومة متكاملة من الخدمات، وتسخير إمكانات وكالات الرئاسة وإداراتها المختلفة، واستعداداتها البشرية والتشغيلية بشكل دائم.

وأوضح أنه جرى تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين، لافتا إلى استعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام، وأنه ستجري متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

إلى ذلك دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الخطة الاستراتيجية لوكالة شؤون المسجد الحرام، والتحديث الجديد لرموز الشبكة اللاسلكية، بحضور مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين الدكتور سعد المحيميد، وعدد من وكلاء الرئيس العام ومساعديهم.

وقال السديس «نسعد في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بكل عمل يسهم في تطور الخدمات وتقدمها، بما يعكس الصورة الإيجابية التي تبذل في بيت الله الحرام لقاصديه، وذلك إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر»، سائلا الله للجميع دوام التوفيق والسداد.

من جانبه أوضح المحيميد أن الخطة تأتي سعيا من الوكالة على أن تكون الأعمال في الرئاسة أنموذجا رائدا بين الجهات الحكومية لأهمية وقداسة المسجد الحرام التي شرفت الرئاسة بالعناية به، وحرصا من الوكالة على تفعيل دورها واختصاصها في الإشراف العام على المسجد الحرام وساحاته وضمان تكامل منظومة الخدمات المقدمة.

وأضاف بأن من أساسيات الخطة التحديث الجديد لرموز الشبكة اللاسلكية، بما يتواءم مع الهيكلة الإدارية الجديدة التي شهدتها الرئاسة أخيرا، مشيرا إلى أنه ستعقد حلقات نقاش تعريفية لإيضاح ملامح الخطة.

الخطة الاستراتيجية تعنى بـ:

