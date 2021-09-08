«الصحة» تشدد على جرعتي اللقاح للوقاية من المتحورات سريعة الانتشار

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وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 119 إصابة مؤكدة وشفاء 88 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2387 حالة، منها 589 حالة حرجة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
119 إصابة جديدة
88 حالة شفاء
2387 حالة نشطة
589 حالة حرجة
7 حالات وفاة
8598 إجمالي الوفيات
545,624 إجمالي الإصابات
534,639 إجمالي حالات الشفاء
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