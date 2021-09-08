شكرا لقرائتكم خبر «الصحة» تشدد على جرعتي اللقاح للوقاية من المتحورات سريعة الانتشار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وشددت مجددا على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منه، مهيبة بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 119 إصابة مؤكدة وشفاء 88 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2387 حالة، منها 589 حالة حرجة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

119 إصابة جديدة

88 حالة شفاء

2387 حالة نشطة

589 حالة حرجة

7 حالات وفاة

8598 إجمالي الوفيات

545,624 إجمالي الإصابات

534,639 إجمالي حالات الشفاء