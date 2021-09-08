مصادرة طني خضراوات وفواكه في مسفلة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة العاصمة المقدسة طنين من الخضراوات والفواكه المتنوعة التي كانت بحوزة الباعة الجائلين، وتم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، وجرى تطبيق الإجراءات بحق المخالفين. وأكدت الأمانة متابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، والقيام بالجولات الميدانية على المواقع التي تكثر فيها المخالفات، حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي.



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