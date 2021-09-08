تحديد أولويات بحثية في مجال مكافحة المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد مختصون وباحثون في مجال البحث العلمي والوقاية عددا من الأولويات البحثية العلمية في مجالات مكافحة المخدرات الأمنية والوقائية والعلاجية، للوصول للأهداف المنشودة، خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الملك سعود أمس الأول.

وتهدف الورشة إلى التعـرف على المواضيع والقضايا البحثية المستجدة في جميع مجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وصياغتها وتحديد أهدافها، تمهيدا لطرحها كأولويات للمتخصصين بالمراكز والجامعات والباحثين وطلاب الدراسات العليا، وتفعيل الشراكات البحثية بين الأمانة والجامعات والمراكز البحثية، والتركيز على الأولويات البحثية المحلية الوطنية والإقليمية والعالمية، وتحقيق زيادة حصيلة البحث العلمي التطبيقي في قضايا مكافحة المخدرات، وفقا للاتجاهات العالمية.

وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اللواء خليفة الخليفة، أن اللجنة تسعى إلى الانسجام مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، ومن منطلق الإيمان الراسخ بدور اللجنة الفاعل في مكافحة ومواجهة هذه الآفة، وحرصا من الأمانة العامة على تبني كل ما من شأنه تحقيق هذا الدور، وبأعلى معايير الجودة، وفقا للغايات العامة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، ودعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات، والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال.