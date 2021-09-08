- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
قدّم فيصل بن فلاح الحربي أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل.
ونقل السفير الحربي للرئيس الكوبي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما لجمهورية كوبا المزيد من التقدم والازدهار.
من جانب آخر، أشاد الرئيس الكوبي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تقدير بلاده لمواقف المملكة الداعمة لجمهورية كوبا في المحافل الدولية.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 11:54 PM
نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين وولى عهده"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا
قدّم فيصل بن فلاح الحربي أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل.
ونقل السفير الحربي للرئيس الكوبي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما لجمهورية كوبا المزيد من التقدم والازدهار.
من جانب آخر، أشاد الرئيس الكوبي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تقدير بلاده لمواقف المملكة الداعمة لجمهورية كوبا في المحافل الدولية.
، "الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.