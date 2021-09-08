، "محافظ شقراء" يناقش الاحتياجات الطبية للمحافظة مع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا حاجة مركز الكلى للكوادر الطبية وتوسعة قسم الطوارئ والعناية المركزة

عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي اجتماعًا بمكتبه بديوان المحافظة بالرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث بمنطقة الرياض الدكتور حمود بن فهد الشمري وقيادات التجمع بحضور مدير مستشفى شقراء المكلف عبدالعزيز بن سليمان السعيد.

ورحب محافظ شقراء بالدكتور حمود والوفد المرافق مثمنًا لهم هذه الزيارة لمتابعة أعمال القطاع الصحي بالمحافظة، فيما قدم الدكتور حمود شرحًا عن تجمع الرياض الصحي الثالث والمستشفيات والمراكز التابعة والتحول من مديرية الشؤون الصحية بالرياض إلى تجمع الرياض الصحي الثالث، مفيدًا بأن الهدف من التجمعات الصحية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

بعد ذلك أبدى محافظ شقراء مرئيات حول الخدمات الصحية بالمحافظة، وتم مناقشة الخدمات الصحية المقدمة في محافظة شقراء وفرص تحسين الخطة الاستراتيجية واحتياجات مستشفى شقراء العام والمراكز الصحية، والتي تمثلت في نقص الكوادر الصحية، وحاجة مركز الكلى إلى الكوادر التمريضية والطبية، إضافة إلى توسعة قسم الطوارئ والعناية المركزة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة المحافظة ومراكزها.

وأوضح الدكتور الشمري أنه سيكون هنالك لقاءات أخرى وتواصل مستمر بين الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث ومحافظة شقراء لبحث الاحتياجات الصحية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

‏وبعد انتهاء الاجتماع توجّه الدكتور الشمري والوفد المرافق إلى مستشفى شقراء العام لتفقد سير العمل في أقسام المستشفى، والتقى مع موظفي المستشفى.