شكرا لمتابعة خبر عن اخصائي تغذية: المطاعم الصحية تستغل حاجة المستهلك بأسعارها المرتفعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد اختصاصي التغذية مشعل المطيري، أن المطاعم الصحية تستغل حاجة المستهلك بأسعارها المرتفعة على الرغم من عدم وجود حاجة ملحة لها.

وقال "المطيري" عن المطاعم الصحية: "المطاعم يجب أن تقدم غذاء يكون محتواها الغذائي ملئ بالفيتامينات والمعادن وبإمكان الشخص العادي يعملها في أي مطبخ فلا حاجة لكثرتها وارتفاع أسعارها"، وفقًا لبرنامج "الراصد".

وأضاف: "نحن نريد السلوك الغذائي للمستهلك وليس الاعتماد على غذاء لا يعرف مصدره ويغير مكوناته الغذائية داخل البيت ويقلل من إضافة السكر والدهون ويركز على الخضروات والناس تبحث عن وسيلة لإنقاص الوزن فيستغلون قلة الوعي عند الناس للترويج لها".