مختص: "الانضباط الوظيفي" سيساهم في تحسين أداء الموظف وتحقيق العدل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عبدالعزيز المهباش مختص في الموارد البشرية، عن الهدف من نظام "الانضباط الوظيفي"، قائلا إن نظام "الانضباط الوظيفي" سيسهم في تحسين أداء الموظف وتحقيق العدل في الجودة الوظيفية.

وأشار عبدالعزيز المهباش خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إلى أن نظام الانضباط الوظيفي سيقلل ويسهم في تفادي تدخل العواطف في تقييم الموظفين.

وأبان مختص في الموارد البشرية، أن النظام سيخفف الفجوة بشكل كبير والمشاكل السابقة، وسنلاحظ الجودة تختلف في أغلب الوزارات والجهات الحكومية لأن الموظف سيعطي أكثر مما كان يعطي سابقا.

وأوضح أن نظام الانضباط الوظيفي يشجع على جودة العمل والأداء كما سيقدم معيار عادل في تقييم أداء الموظفين على مدار العام.