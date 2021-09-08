شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة" توضح موقف المحصن بجرعتين من دخول الحرم دون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن موقف المحصن بجرعتين من دخول الحرم دون تصريح، موضحا أن أخذ الجرعتين لن يشفع لصاحبه الدخول للمسجد الحرام لأداء الصلاة؛ ما لم يحجز تصريح عن طريق تطبيق "اعتمرنا".

وأشارت وزارة الحج والعمرة: "لا بد من أن يتم حجز تصاريح العمرة والصلوات للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة من خلال تطبيق اعتمرنا والحجز في الموعد المراد على حسب التوفر للمواعيد".

ويأتي ذلك للرد على سؤال حول جاء فيه:" ماذا كان بإمكان الحاصل على جرعتين من لقاح كورونا الدخول للمسجد الحرام وأداء الصلوات دون الحصول على تصريح".