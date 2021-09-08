شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة التسجيل في الاختبار التربوي الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن التسجيل في الاختبار التربوي العام للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية للدورة الثانية.

ويشار إلى أنه يمكن المعلمون والمعلمات من الدخول إلى رابط التسجيل عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد وإكمال إجراءات التسجيل.

كما أن التسجيل سيكون باختبار الرخصة المهنية (العام) متاحًا للجميع باستثناء من حصل على درجة 50 فأكثر في الاختبار الماضي الذي عقد في شهر مارس.

المركز الوطني للقياس، هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل، الاختبار التربوي، المعلمين، المعلمات، الرخصة المهنية، الوظائف التعليمية.