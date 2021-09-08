هل يلزم حجز موعد لتلقي لقاح كورونا؟ «توكلنا» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق توكلنا على أهمية تقديم طلب عبر التطبيق للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار مواطن بشأن مدى إلزامية حجز موعد لتلقي اللقاح أم يمكن الذهاب مباشرة وأخذ اللقاح.

وقال تطبيق توكلنا في تغريد عبر "تويتر"، إنه يلزم للحصول على لقاح كورونا أولًا عبر توكلنا تقديم طلب الحصول على اللقاح، ثم بعد موافقة وزارة الصحة على الطلب، بعد ذلك حجز موعد لأخذ اللقاح.

وأتاح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، طريقة استعراض بيانات سجل السفر الدولي، مشيرًا إلى تفاصيل أول إقرار سيظهر عند القادمين إلى السعودية فور دخولهم.

وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن استعراض بيانات سجل السفر الدولي تبدأ بالتوجه إلى لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة سجل السفر.

ثم الاضطلاع على الرحلات مع إمكانية استعراض بيانات الرحلات بالضغط عليها، ومن ثم تظهر بيانات الرحلة، وفقا لتطبيق توكلنا.

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تطبيق توكلنا يوضح آلية استعراض بيانات سجل السفر الدولي