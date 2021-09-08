وزير الخارجية: السعودية تأمل أن تعمل طالبان وجميع الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن

الرياض - محمد عبدالله - أعرب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، عن أحر التعازي لشعب أفغانستان وأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الأحداث المؤسفة في مطار كابول.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الوزاري الافتراضي حول أفغانستان، وذلك عبر الاتصال المرئي، والذي جدد خلاله الأمير فيصل بن فرحان وقوف المملكة إلى جانب شعب أفغانستان خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخهم.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، دعم المملكة للشعب الأفغاني والخيارات التي يتخذها فيما يتعلق بمستقبل بلادهم، بعيدًا عن التدخل الخارجي.

وأوضح وزير الخارجية أن المملكة تأمل أن تعمل حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية على حفظ السلام والأمن وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع هذه التطلعات.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تولي أهمية قصوى لدعم السبل التي يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية.