هل يمكن تجديد إقامة تابع متواجد خارج المملكة؟ «الجوازات» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية تجديد هوية مقيم من قبل رب الأسرة داخل المملكة، في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج.

جاء ذلك في رد من الجوازات، في تغريدة عبر "تويتر"، على سؤال مقيم استفسر بشأن مدى إمكانية تجديد إقامة تابع متواجد خارج المملكة.

وأوضحت الجوازات أنه في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة يمكن تجديد هوية مقيم في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت إمكانية تجديد جواز السفر إلكترونيًا في أي وقت، عبر منصة "أبشر"، دون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحية الجواز، واستلامه من إدارات الجوازات أو عن طريق البريد السعودي.

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