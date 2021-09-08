«الداخلية» تكشف عقوبات مخالفة القطاع الخاص للإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الداخلية أنواع مخالفات عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وكذلك العقوبات المقررة.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر "تويتر"، المخالفات تشمل:

دعوة المنشأة الأشخاص وإقامة التجمعات.

السماح بدخول المثبت إصابته من قبل المنشآت.

عدم تأمين المطهرات والمعقمات.

عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها.

عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد.

عدم تقيد المنشآت بالبروتوكولات المعتمدة.

السماح بدخول غير المحصنين.

إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة.

عدم إغلاق أماكن ألعاب الأطفال.

عدم تطهير المرافق والأسطح.

عدم تطهير العربات وسلال التسوق.

وأضافت أن العقوبات المقررة تتنوع بتنوع حجم المنشأة "وتبدأ بغرامة 10 آلاف ريال في حال المنشآت الصغيرة، وتصل إلى 100 ألف ريال في حالة المنشآت الضخمة أو الكبيرة"، وقد تتضاعف العقوبة لـ200 ألف ريال في حالة تكرار المخالفات للإجراءات الاحترازية.

وبينت وزارة الداخلية أنه يتم إحالة المسؤول عن فرع المنشأة للنيابة العامة عن التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

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