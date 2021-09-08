33 ألف مستفيد من خدمة إيصال الأدوية بـ«طبية مكة»

الرياض - محمد عبدالله - فعَّلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، خدمة توصيل الأدوية للمراجعين في العيادات الخارجية إلى منازلهم مجاناً، فيما تجاوز عدد المستفيدين من الخدمة 33 ألفًا خلال 8 أشهر منذ بداية 2021، ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة إيصال الأدوية إلى منازلهم من داخل مكة ٢٤ ألف مستفيدًا، كما بلغ عدد المستفيدين من خارجها 9 آلاف مستفيد.

ويتمّ طلب خدمة إيصال الأدوية عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة الطبية ممن لديهم إعادة صرف وبعد موافقة المريض على الشروط يتم تجهيز الأدوية بعد استلام الطلب عن طريق الموقع، ويتم تزويد المريض برسالة تأكيد الطلب. بعد ذلك يتم التواصل مع مندوب شركة الشحن المعتمدة لدى المدينة الطبية لتوصيل الأدوية لمنزل المريض دون تحميله أي تكاليف.

تأتي الخدمة حرصًا من المدينة الطبية على سلامة أفراد المجتمع وتماشيًا مع توجيهات الدولة للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا والحد من التجمعات، وكذلك توفير الخدمات كافة للمرضى والمراجعين، إضافة إلى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى، حرصًا على سلامتهم وسلامة المنومين.

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