أحمد العرفج: 5 فوائد لقرار «التعليم» بشأن منع الجوال

الرياض - محمد عبدالله - قال عالِم المعرفة، الدكتور أحمد العرفج، إن قرار وزارة التعليم منع دخول الجوال للمدارس سيحمي الطلبة من أنفسهم، مشيرَا إلى أن أكثر الطلبة لا يعرفون أن القانون لا يحمي المغفلين.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج «يا هلا» المذاع عبر فضائية «روتانا خليجية»، اليوم الأربعاء، أن وزارة التعليم مجتهدة وجائحة كورونا هزت العالم كله ومن المؤكد أنك تتخذ قرار وتلغيه مرة أخرى لكشف الحالات المصابة مثلًا أو للضرورة وهذا موجود في الشرع، وتسمى مرونة ولا توصف أبدًا بالتصلب الإداري.

وتابع أن منع دخول الجوال للمدارس للحفاظ على تركيز الطالب وتحصيله العلمي ومنع التشتت، بالإضافة لأن المدارس بها تفاوت بين العائلات وكذلك الطلاب والاستخدام المتواصل للجوالات يرفع نسبة الإدمان، فالدراسات تقول إن الفرد يقضي مع جواله 6 ساعات أصبحت 7 الآن.

اقرأ أيضا:

أولياء الأمور يشيدون بقرار «منع الجوالات بالمدارس».. واختصاصي تربوي: «حماية للطلاب»

بعد إقراره مؤقتاً.. «التعليم» تعلن منع دخول الجوال في المدارس وتوضح الاستثناءات