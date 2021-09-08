الصحة: 4 فئات من الأطفال الأكثر تأثرًا بأعراض كورونا.. و3 نصائح لحمايتهم

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إن الأطفال يصابون بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهناك فئات تتأثر بشكل أشدّ، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية عنصر أساسي في حمايتهم.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بتويتر، أن الأطفال يعتبرون أقل تأثرًا بمضاعفات كورونا مقارنة بالبالغين، ولكن هنالك فئات لديهم حالات صحية تجعلهم يتأثرون بأعراض الإصابة، وأكدت أن أبرز الفئات هي (من لديهم أمراض القلب الخلقية (منذ الولادة)، من يستخدم أدوية تثبيط المناعة، من لديهم أمراض تنفسية مزمنة (مثل الربو)، مرضى السكري).

ونصحت «الصحة» أن الاجراءات الوقائية هي: (الاستمرار بالخطة العلاجية الخاصة بالطفل، الالتزام بالاحترازات الوقائية الكمامة- غسل اليدين- التباعد)، التأكد من أخذ الفئة العمرية 18-12 جرعتي لقاح).

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