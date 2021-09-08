«أمن الطرق» يحذر قائدي المركبات بالرياض من التقلبات الجوية: رياح وأتربة

الرياض - محمد عبدالله - حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات بمنطقة الرياض من التقلبات الجوية، لاسيما على الطرق السريعة، بسبب نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وقالت قوات أمن الطرق، في تغريدة عبر "تويتر": إن الحالة تشمل كلًّا من (الدرعية- الدوادمي- الزلفي- المجمعة-المزاحمية- رماح- شقراء- عفيف ).

وأوضحت أن المنطقة قد تشهدُ رياحًا نشطة يُصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مهيبة بالجميع توخي الحيطة والحذر.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.

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