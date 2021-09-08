بالفيديو.. مختص يكشف مميزات نظام «الانضباط الوظيفي»

الرياض - محمد عبدالله - أكد عبدالعزيز المهباش مختص في الموارد البشرية أن نظام "الانضباط الوظيفي" سيسهم في تحسين أداء الموظف وتحقيق العدل في الجودة الوظيفية، لتفادي تدخل العواطف في التقييم.

وأضاف المهباش لبرنامج "عين الخامسة"، المذاع على قناة "الإخبارية"، أن نظام الانضباط الوظيفي سيقلل ويسهم في تفادي تدخل العواطف في تقييم الموظفين.

وتابع أن النظام سيخفف الفجوة بشكل كبير والمشاكل السابقة، وسترى الجودة تختلف في أغلب الوزارات والجهات الحكومية؛ لأن الموظف سيعطي أكثر مما كان يعطي سابقًا".

وأشار إلى أن نظام الانضباط الوظيفي يشجع على جودة العمل والأداء كما سيقدم معيار عادل في تقييم أداء الموظفين على مدار العام.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق أمس الثلاثاء على نظام الانضباط الوظيفي.

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