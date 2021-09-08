الأمير فيصل بن فرحان يجدد وقوف بلاده إلى جانب شعب أفغانستان

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري الافتراضي حول أفغانستان.



وأعرب وزير الخارجية السعودي في كلمته عن أحر التعازي لشعب أفغانستان وأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الأحداث المؤسفة في مطار كابول خلال الأسابيع الماضية.

وجدد الأمير فيصل بن فرحان، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب شعب أفغانستان خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخهم، مؤكداً دعم المملكة للشعب الأفغاني والخيارات التي يتخذها فيما يتعلق بمستقبل بلادهم، بعيدًا عن التدخل الخارجي.

وأوضح أن السعودية تأمل في أن تعمل حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية على حفظ السلام والأمن وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع هذه التطلعات.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تولي أهمية قصوى لدعم السبل التي يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية.

ومنتصف الشهر الماضي، عادت حركة طالبان إلى سدة الحكم في أفغانستان بعد سيطرتها على الغالبية العظمى من مدن وأقاليم البلاد في عملية عسكرية خاطفة استمرت 11 يوما.